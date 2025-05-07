Malatya'da üniversite öğrencileri tarihi yerleri gezdi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğrencileri, tarihi yerleri gezdi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi tarafından Yaşadığım Şehri Tanıyorum Tarihimi Öğreniyorum Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Arslantepe Höyüğü, Ulu Cami, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Kanlı Kümbet, Poyraz Konağı, Namazgah, Tarihi Kale Surları ve Kırkgöz Sahili gibi tarihi ve turistlik yerleri rehber eşliğinde gezdi.

Daha sonra öğrenciler, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi'nde Malatya Yaşam Derneği'nin psikologları tarafından verilen bağımlılıkla mücadele seminerini izledi.

Burada öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kale Kaymakamı Onur İnce, gençlerle bir araya gelerek çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirterek, bunların öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Programa, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Arif Yıldız, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Cumali Aydoğan ve Battalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Karaduman katıldı.