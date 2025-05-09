Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Malatya'da konser verdi.

Konseri Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar dinledi.

Ezgileri seslendiren 67 personelden oluşan Mehteran Birliğinin konserine izleyenler de eşlik etti.

Kentte bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen konserde Mehteran Birliği tarafından çeşitli eserler seslendirildi.

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