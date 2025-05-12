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        SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:37
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        SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi Stadyumu üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

        Stadyum üzerinde akrobatik uçuş gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü 10 binden fazla vatandaş izledi.

        Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından öğrencileri selamladı.

        Vatandaşların alkışlarla ekibe destek verdiği gösteride, heyecan dolu anlar yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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