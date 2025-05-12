SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi Stadyumu üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
Stadyum üzerinde akrobatik uçuş gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü 10 binden fazla vatandaş izledi.
Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından öğrencileri selamladı.
Vatandaşların alkışlarla ekibe destek verdiği gösteride, heyecan dolu anlar yaşandı.
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