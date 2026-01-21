Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Velioğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

        Giriş: 21.01.2026 - 18:32 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:32
        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Velioğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.


        Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmaya F.S. taraf avukatları ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) M.Y. katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

        Üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti binanın proje sorumlusu M.Y'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine, hükümle birlikte tutuklanmasına, F.S'nin ise beraatine karar verdi.

        Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS'ten katılan sanık M.Y. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

