        Malatya Haberleri

        Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Giriş: 21.01.2026 - 17:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:12
        Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

        Üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

        Sanık avukatları, 2020 yılında meydana gelen Elazığ merkezli depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilçe belediyesi ile kaymakamlığa hasarlı binaların listesinin gönderildiğine dair evrakı mahkeme heyetine sundu. Sanık avukatları, Ergün Apartmanı'nın da hasarlı binalar arasında yer aldığını, müvekkillerinin illiyet bağının kesildiğini belirterek, beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti, müteahhit İ.G. ve fenni mesul B.B'ye 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, hükümle birlikte tutuklama ile yakalama kararı çıkarılmasına, dönemin belediye görevlileri B.S. ile D.Ö. ve A.Ö'ye 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, B.Ö'ye 13 yıl 9 ay, Y.E'ye 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.


        Heyet, sanıklar M.G, B.A. ve H.A'nın ise beraatine karar verdi.

        Duruşma salonunda bulunan sanık B.B, kararın okunmasının ardından tutuklandı.

        Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Ergün Apartmanı'nda 27 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar B.A, B.Ö, B.B, H.A, İ.G, M.G, Y,E, D.Ö, B.S. ve A.Ö. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

