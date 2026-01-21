Habertürk
Habertürk
        Darende'de çocuklar sinemaya götürüldü

        Darende'de çocuklar sinemaya götürüldü

        Malatya'nın Darende ilçesinde kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar sinemaya götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:06
        
        Malatya'nın Darende ilçesinde kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar sinemaya götürüldü.

        Darende Belediyesi tarafından ilçedeki çocukların film izlemesi için etkinlik düzenlendi.

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, il merkezinde sinemaya götürülen çocukların keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.


        Etkinlik kapsamında çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

