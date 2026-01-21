Habertürk
Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da depremde 4 kişinin öldüğü Meral İşhanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 kişinin hayatını kaybettiği Meral İşhanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 18:59 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:59
        Malatya'da depremde 4 kişinin öldüğü Meral İşhanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 kişinin hayatını kaybettiği Meral İşhanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.


        Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar İ.B. ve N.S. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

        Binanın müteahhidi M.S.A'ya 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve adli hükümlerin uygulanmasına hükmetti.

        Mahkeme heyeti, dönemin belediye görevlileri İ.B. ve N.S'nin ise beraatine karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

