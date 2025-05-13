Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesinin dağıtımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesinin dağıtımına başlandı.

        Vali Seddar Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 11 Nisan'da meydana gelen zirai donun kayısı ile diğer meyve ağaçlarında ürün kaybına neden olduğunu söyledi.

        Sanayileşme ve kentleşme gibi nedenlerle verimli tarım arazilerinin imara açıldığını, bu tezatlığı ortadan kaldırmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

        "Buradan herkese sesleniyoruz, inşaat yapılabilecek zemini sağlam güzel yerler varken, rant uğruna ovalarımızın özellikle tarım arazilerimizin imara açılması mutlaka engellenmelidir. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız titiz bir politika takip ediyor. Türkiye'nin tarım sektörü kendine yetebildiği gibi yaklaşık 25 milyar dolar ihracatı da ortaya koyabilen dünyada ender ülkelerden biri. Ne var ki kırsal nüfus giderek azalıyor. "

        Yavuz, yeni tarım teknikleriyle birim alanda elde edilen gelirin arttırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise üretimin arttırılması için çiftçilere çeşitli destekler verdiklerini aktardı.

        Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında tohum ve fide dağıtımı yapacaklarını belirten Akar, "Proje kapsamında Malatya'da bu üretim sezonunda yaklaşık 35 milyon lira bedelle sonbaharda 850 ton buğday ve arpa tohumu dağıttık. Bu ilkbaharda 170 ton nohut, fasulye, mercimek, karabuğday ile silajlık mısır dağıtımına devam ediyoruz. 85 bin çilek fidesi dağıtıldı. Bugün 1 milyon 850 bin sebze fidesi dağıtımına başladık." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Yavuz, üreticilere sebze fidesi verdi.

        Programa, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği başladı
        Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim Şenliği başladı
        Malatya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Malatya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Malatyalı öğrencilerden Doğu Karadeniz gezisi
        Malatyalı öğrencilerden Doğu Karadeniz gezisi
        Malatya'ya 40 hekim ataması yapıldı
        Malatya'ya 40 hekim ataması yapıldı
        SOLOTÜRK Malatya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi
        SOLOTÜRK Malatya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi
        SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu yaptı