Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesinin dağıtımına başlandı.

Vali Seddar Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 11 Nisan'da meydana gelen zirai donun kayısı ile diğer meyve ağaçlarında ürün kaybına neden olduğunu söyledi.

Sanayileşme ve kentleşme gibi nedenlerle verimli tarım arazilerinin imara açıldığını, bu tezatlığı ortadan kaldırmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Buradan herkese sesleniyoruz, inşaat yapılabilecek zemini sağlam güzel yerler varken, rant uğruna ovalarımızın özellikle tarım arazilerimizin imara açılması mutlaka engellenmelidir. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız titiz bir politika takip ediyor. Türkiye'nin tarım sektörü kendine yetebildiği gibi yaklaşık 25 milyar dolar ihracatı da ortaya koyabilen dünyada ender ülkelerden biri. Ne var ki kırsal nüfus giderek azalıyor. "