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        Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:49 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:49
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        Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde T.D yönetimindeki motosiklet, ara yoldan çıkan M.G yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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