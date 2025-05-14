Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde T.D yönetimindeki motosiklet, ara yoldan çıkan M.G yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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