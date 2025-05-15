Malatya'da katı atık tesisinde üretilen fideler vatandaşlara dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirilen fideler üreticilere dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Katı Atık Entegre Tesisi’nde yetiştirilen binlerce sebze fidesinin dağıtımı için Sanat Sokağı'nda tören düzenlendi.

Sürdürülebilir çevre anlayışı ve yerel üretimi teşvik etme hedefiyle yetiştirilen fideler, yayalara, araçlarıyla trafikte seyir halinde olan ve toplu taşıma kullanan vatandaşlara dağıtıldı.