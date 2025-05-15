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        Malatya'da katı atık tesisinde üretilen fideler vatandaşlara dağıtıldı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirilen fideler üreticilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:04 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:04
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        Malatya'da katı atık tesisinde üretilen fideler vatandaşlara dağıtıldı
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirilen fideler üreticilere dağıtıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Katı Atık Entegre Tesisi’nde yetiştirilen binlerce sebze fidesinin dağıtımı için Sanat Sokağı'nda tören düzenlendi.

        Sürdürülebilir çevre anlayışı ve yerel üretimi teşvik etme hedefiyle yetiştirilen fideler, yayalara, araçlarıyla trafikte seyir halinde olan ve toplu taşıma kullanan vatandaşlara dağıtıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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