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        Malatya'da silahla vurulan genç öldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:27
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        Malatya'da silahla vurulan genç öldü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

        Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi'nde yürüyen Sinan Kaçar'a (24), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce silahla ateş açıldı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, burada hayatını kaybetti.

        Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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