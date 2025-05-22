Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep K, maktul Nuran K'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Recep K, olay günü çocuklarını görmek için okul önüne gittiğini daha sonra anlaşmalı olarak boşanmak için avukata gitmek üzere eşiyle arabaya bindiklerini, burada yaşanan tartışmada yanındaki silahın 2 el ateş aldığını öne sürdü.

        Kurşunların eşine isabet ettiğini belirten Recep K, karısına karşı silah kullanmak istemediğini, kendi canına kıymak istediğini ileri sürdü.

        Tanık olarak dinlenen maktulün babası Mehmet Kurşun, sanığın kızına şiddet uyguladığını, kızının 2022 yılında boşanmak istediğini ancak yuvasının dağılmaması için kararından vazgeçtiğini anlattı.

        Nuran K'nin avukatlarından Abdullah Topuz ise olaydan bir gün önce maktulden boşanma işlemleri için vekalet aldığını belirterek, "Olaydan 2 gün önce beni aradı, eşinin silah göstererek kendisini tehdit ettiğini söyledi. Babasıyla karakola gidip şikayetçi oldu. Polisler Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğüne göndermiş. Nuran K, bu merkeze verdiği dilekçeyi gönderdi. Eşini tasarlayarak öldürme suçundan yargılanmasını talep ediyorum."

        Topuz, konuşmasının ardından belgeyi mahkeme heyetine sundu.

        Avukat Sevde Nur Özelçi Topuz ise Nuran K'nin anlaşmalı boşanma işlemleri için kendisini aradığını dile getirerek, "Sesinde tedirginlik vardı, akşam haberlerde öldürüldüğünü öğrendim. Üst sınırdan ceza almasını talep ediyorum." diye konuştu.

        Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden psikolog gözetiminde ifadesi alınan ailenin 16 yaşındaki çocuğu S.K. ise babasının tehdit ettiği annesine fiziki şiddet uyguladığını dile getirerek, "Daha önce de boşanma konusu oldu, babam tüfek çıkardı, 'abini çağır seni alsın' dedi. Babamın şiddeti devam etti, bize karşı. Annemi ve akrabalarını tehdit etti. Babam daha önce anneme yaklaşarak, silah gösterip 'ya benimle yaşarsın bu iş biter' diye söylemiş. İki gün sonra babam annemi öldürdü. Babam annemi öldürmeden 2 gün önce bana 'eğer anormal bir şey olursa kardeşlerine sen bakarsın' demişti. Babam bize sürekli baskı yapıyordu, eve gelmesini istemiyorduk." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 17 Temmuz'a erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
        Eşinin öldürdüğü Nuran, bir gün önce uzaklaştırma kararı aldırmış
        Eşinin öldürdüğü Nuran, bir gün önce uzaklaştırma kararı aldırmış
        İşitme engelli tekvandocunun ilk kez giyeceği milli formayla Tokyo'da hedef...
        İşitme engelli tekvandocunun ilk kez giyeceği milli formayla Tokyo'da hedef...
        Malatya'da 3. Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu düzenlendi
        Malatya'da 3. Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu düzenlendi
        Malatya'da 7. Yapı Dekorasyon Fuarı açıldı
        Malatya'da 7. Yapı Dekorasyon Fuarı açıldı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı