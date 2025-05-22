Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep K, maktul Nuran K'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Recep K, olay günü çocuklarını görmek için okul önüne gittiğini daha sonra anlaşmalı olarak boşanmak için avukata gitmek üzere eşiyle arabaya bindiklerini, burada yaşanan tartışmada yanındaki silahın 2 el ateş aldığını öne sürdü.

Kurşunların eşine isabet ettiğini belirten Recep K, karısına karşı silah kullanmak istemediğini, kendi canına kıymak istediğini ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenen maktulün babası Mehmet Kurşun, sanığın kızına şiddet uyguladığını, kızının 2022 yılında boşanmak istediğini ancak yuvasının dağılmaması için kararından vazgeçtiğini anlattı.

Nuran K'nin avukatlarından Abdullah Topuz ise olaydan bir gün önce maktulden boşanma işlemleri için vekalet aldığını belirterek, "Olaydan 2 gün önce beni aradı, eşinin silah göstererek kendisini tehdit ettiğini söyledi. Babasıyla karakola gidip şikayetçi oldu. Polisler Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğüne göndermiş. Nuran K, bu merkeze verdiği dilekçeyi gönderdi. Eşini tasarlayarak öldürme suçundan yargılanmasını talep ediyorum."

Topuz, konuşmasının ardından belgeyi mahkeme heyetine sundu. Avukat Sevde Nur Özelçi Topuz ise Nuran K'nin anlaşmalı boşanma işlemleri için kendisini aradığını dile getirerek, "Sesinde tedirginlik vardı, akşam haberlerde öldürüldüğünü öğrendim. Üst sınırdan ceza almasını talep ediyorum." diye konuştu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden psikolog gözetiminde ifadesi alınan ailenin 16 yaşındaki çocuğu S.K. ise babasının tehdit ettiği annesine fiziki şiddet uyguladığını dile getirerek, "Daha önce de boşanma konusu oldu, babam tüfek çıkardı, 'abini çağır seni alsın' dedi. Babamın şiddeti devam etti, bize karşı. Annemi ve akrabalarını tehdit etti. Babam daha önce anneme yaklaşarak, silah gösterip 'ya benimle yaşarsın bu iş biter' diye söylemiş. İki gün sonra babam annemi öldürdü. Babam annemi öldürmeden 2 gün önce bana 'eğer anormal bir şey olursa kardeşlerine sen bakarsın' demişti. Babam bize sürekli baskı yapıyordu, eve gelmesini istemiyorduk." diye konuştu.