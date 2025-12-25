Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

        Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Giriş: 25.12.2025 - 20:32 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:32
        Malatya'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
        Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Tandoğan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 DD 573 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak iş yerine girdi.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde otomobilin iş yerine girmesi ve çalışanlarla müşterilerin kaçması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

