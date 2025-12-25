Malatya'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tandoğan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 DD 573 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak iş yerine girdi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde otomobilin iş yerine girmesi ve çalışanlarla müşterilerin kaçması yer aldı.
