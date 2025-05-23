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        YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı

        YETER ERDİNE - Malatya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran A.S, 6 aylık destek sürecinin ardından alkol bağımlılığından kurtularak yaşamında yeni bir başlangıç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:04
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        YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı
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        YETER ERDİNE - Malatya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran A.S, 6 aylık destek sürecinin ardından alkol bağımlılığından kurtularak yaşamında yeni bir başlangıç yaptı.

        A.S, AA muhabirine, Kasım 2024'te alkol bağımlılığı nedeniyle YEDAM'a başvurduğunu, merkezde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından birebir destek aldığını söyledi.

        YEDAM'daki seansların kendisine çok iyi geldiğini dile getiren A.S, "Buradaki ortam çok güzel, adeta aile gibiyiz. Buraya gelmek için izin günlerimi iple çekiyorum. Hocalarımızın büyük desteği var, sosyal faaliyetlere katılıyorum. Önceden keşfetmiş olsaydım çok daha erken başvururdum. İyi ki gelmişim." dedi.

        Alkol bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığını, arkadaş çevresinin de kendisinden uzaklaştığını anlatan A.S, tutunacak bir dal aradığını ifade etti.

        YEDAM'a ilk başvurduğunda kimsenin bundan haberdar olmadığını belirten A.S, "Sonradan haberleri olunca arkadaşlarım destek vermeye başladı ancak YEDAM'daki psikolog hocalarımızın bana olan desteği daha çoktu. Burada sosyal faaliyetlerim var. İşime rahat gidiyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Burası iyi bir yer." diye konuştu.

        A.S, YEDAM'daki atölyede etkinlikler kapsamında resimler yaptığını, çeşitli ahşap biblolar yapıp boyadığını anlatarak, "Buranın ortamı çok güzel, atölyemiz var. Dışarıdan içeriye girişte mütevazı şekilde karşılıyorlar. Tüm çalışan ekibe teşekkür ederim. Hocalarımızın desteği de çok büyük. Mutlu olarak buraya geliyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        YEDAM psikologlarından Şeyma Berk de merkezde alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar olmak üzere beş farklı bağımlılık türüyle mücadele ettiklerini belirtti.

        Bağımlı bireylerin yanı sıra bağımlılık riski taşıyan kişilere ve yakınlarına da ücretsiz destek sağladıklarını aktaran Berk, 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden bilgi alınabileceğini ve randevu oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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