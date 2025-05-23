YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı

YETER ERDİNE - Malatya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran A.S, 6 aylık destek sürecinin ardından alkol bağımlılığından kurtularak yaşamında yeni bir başlangıç yaptı.

A.S, AA muhabirine, Kasım 2024'te alkol bağımlılığı nedeniyle YEDAM'a başvurduğunu, merkezde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından birebir destek aldığını söyledi.

YEDAM'daki seansların kendisine çok iyi geldiğini dile getiren A.S, "Buradaki ortam çok güzel, adeta aile gibiyiz. Buraya gelmek için izin günlerimi iple çekiyorum. Hocalarımızın büyük desteği var, sosyal faaliyetlere katılıyorum. Önceden keşfetmiş olsaydım çok daha erken başvururdum. İyi ki gelmişim." dedi.

Alkol bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığını, arkadaş çevresinin de kendisinden uzaklaştığını anlatan A.S, tutunacak bir dal aradığını ifade etti.

YEDAM'a ilk başvurduğunda kimsenin bundan haberdar olmadığını belirten A.S, "Sonradan haberleri olunca arkadaşlarım destek vermeye başladı ancak YEDAM'daki psikolog hocalarımızın bana olan desteği daha çoktu. Burada sosyal faaliyetlerim var. İşime rahat gidiyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Burası iyi bir yer." diye konuştu.