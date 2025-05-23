YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı
YETER ERDİNE - Malatya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran A.S, 6 aylık destek sürecinin ardından alkol bağımlılığından kurtularak yaşamında yeni bir başlangıç yaptı.
YETER ERDİNE - Malatya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran A.S, 6 aylık destek sürecinin ardından alkol bağımlılığından kurtularak yaşamında yeni bir başlangıç yaptı.
A.S, AA muhabirine, Kasım 2024'te alkol bağımlılığı nedeniyle YEDAM'a başvurduğunu, merkezde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından birebir destek aldığını söyledi.
YEDAM'daki seansların kendisine çok iyi geldiğini dile getiren A.S, "Buradaki ortam çok güzel, adeta aile gibiyiz. Buraya gelmek için izin günlerimi iple çekiyorum. Hocalarımızın büyük desteği var, sosyal faaliyetlere katılıyorum. Önceden keşfetmiş olsaydım çok daha erken başvururdum. İyi ki gelmişim." dedi.
Alkol bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığını, arkadaş çevresinin de kendisinden uzaklaştığını anlatan A.S, tutunacak bir dal aradığını ifade etti.
YEDAM'a ilk başvurduğunda kimsenin bundan haberdar olmadığını belirten A.S, "Sonradan haberleri olunca arkadaşlarım destek vermeye başladı ancak YEDAM'daki psikolog hocalarımızın bana olan desteği daha çoktu. Burada sosyal faaliyetlerim var. İşime rahat gidiyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Burası iyi bir yer." diye konuştu.
A.S, YEDAM'daki atölyede etkinlikler kapsamında resimler yaptığını, çeşitli ahşap biblolar yapıp boyadığını anlatarak, "Buranın ortamı çok güzel, atölyemiz var. Dışarıdan içeriye girişte mütevazı şekilde karşılıyorlar. Tüm çalışan ekibe teşekkür ederim. Hocalarımızın desteği de çok büyük. Mutlu olarak buraya geliyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
YEDAM psikologlarından Şeyma Berk de merkezde alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar olmak üzere beş farklı bağımlılık türüyle mücadele ettiklerini belirtti.
Bağımlı bireylerin yanı sıra bağımlılık riski taşıyan kişilere ve yakınlarına da ücretsiz destek sağladıklarını aktaran Berk, 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden bilgi alınabileceğini ve randevu oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.
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