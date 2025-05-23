Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ekipler, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 683 sentetik hap, 24 kök kenevir ve 12 gram kenevir tohumu ele geçirdi, 2 zanlıyı yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Basşavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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