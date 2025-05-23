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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:55
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Basşavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 683 sentetik hap, 24 kök kenevir ve 12 gram kenevir tohumu ele geçirdi, 2 zanlıyı yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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