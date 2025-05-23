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        Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'yla ilgili 6 sanığın davası sürüyor

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'na ilişkin tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:42
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        Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'yla ilgili 6 sanığın davası sürüyor
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        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'na ilişkin tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan B.Y, taraf avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

        Tutuksuz sanıklardan A.Y. (52) ise duruşmaya bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Bir önceki duruşmada mahkeme heyetince mütalaa vermesi istenen duruşma savcısı, bina hakkında 2020 yılında Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma bulunup bulunmadığı konusunun araştırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, her sanık için hukuki durum değerlendirmesi yapılmasına karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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