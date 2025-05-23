Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'yla ilgili 6 sanığın davası sürüyor

Mahkeme heyeti, her sanık için hukuki durum değerlendirmesi yapılmasına karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Bir önceki duruşmada mahkeme heyetince mütalaa vermesi istenen duruşma savcısı, bina hakkında 2020 yılında Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma bulunup bulunmadığı konusunun araştırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklardan A.Y. (52) ise duruşmaya bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

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