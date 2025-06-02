Malatya'da iş yerleri ve deprem konutlarının yapımı sürüyor

Malatya'da kent merkezinde iş yerleri ve deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz, kent merkezindeki rezerv alanlar ile Kışla, Saray ve Niyazi Mısri mahallelerinde inşası devam eden iş yerleri ve deprem konutları alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Yavuz, Eski Hal Binası alanında 27 bin metrekarelik alanda yapımı süren, 8 ticaret birimi, 384 ofis, 3 otel, 735 bağımsız bölüm ve 1004 araçlık otopark projesini yerinde inceledi.

Kışla Caddesi ve Saray Mahallesi'nde 1343 bağımsız bölüm, 594 konut, 256 ofis ve 493 iş yeri, İsmetiye, Kavaklıbağ ve Niyazi Mısri mahallelerinde ise rezerv alanlarda 35 blok, 466 konut, 352 iş yeri ve 135 ofisin inşaatı sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti.

Çalışmaların planlanan takvime uygun ve güvenli şekilde ilerlediğini vurgulayan Yavuz, "Dev bir şantiye alanına dönüştürdüğümüz Malatyamızı modern, konforlu ve güvenli bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz." dedi.