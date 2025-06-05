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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:49
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda 1429 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 3 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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