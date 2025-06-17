Malatya'da aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü

Ağır yaralanan Özpan, ambulansla kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen araç, Malatya-Elazığ kara yolu Kapıkaya Mahallesi mevkisinde bisiklet süren 14 yaşındaki Mehmet Fatih Özpan'a çarptı.

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