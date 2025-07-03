Malatya'da şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Bu kapsamda bugün ve yarın vatandaşların hazırlıklı olmasını isteyen Yavuz, konuya ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin alındığını kaydetti.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte bugün ve yarın şiddetli rüzgar ile fırtına beklendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.