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        Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:21 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:21
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        Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

        Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, şehidin babası Hikmet ve annesi Emine Sert, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve diğer askeri ve sivil ilgililer katıldı.

        Teğmen Sert'in naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.

        Bu sırada baba Hikmet Sert, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

        Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı.

        Namazın ardından tekbirler getirildi, bu sırada 2. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da tekbirlere eşlik etti.

        Şehidin naaşı, askerlerin omzuna alınarak top arabasına taşındı.

        Törenin ardından şehit Teğmen Sert, Malatya Şehitliği'ne defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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