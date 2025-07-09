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        Malatya'da telefon dolandırıcılığı polisin dikkati sayesinde önlendi

        Malatya'da telefon dolandırıcılarına vermek için kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan kişi, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:46 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:46
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        Malatya'da telefon dolandırıcılığı polisin dikkati sayesinde önlendi
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        Malatya'da telefon dolandırıcılarına vermek için kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan kişi, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendisini polis, savcı olarak tanıtan şüpheliler, H.D'yi kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığına inandırdı.

        Yanına nakit para ve bileziklerini alan H.D, Kuyumcular Çarşısı'nda bilezikleri bozdurmak üzereyken buradaki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.

        Polis, takibe alıp görüştüğü H.D'nin, şüphelilere toplamda 200 bin lira göndererek dolandırılmasını engelledi.

        Polis ekipleri, şüphelilerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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