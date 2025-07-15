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        Türk Kızılay Malatya Şubesi her gün bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

        Türk Kızılay Malatya Şubesi bünyesinde kurulan aşevinden, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin kişilik sıcak yemek her gün hanelere ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:02
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        Türk Kızılay Malatya Şubesi her gün bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
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        Türk Kızılay Malatya Şubesi bünyesinde kurulan aşevinden, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin kişilik sıcak yemek her gün hanelere ulaştırılıyor.

        Yaklaşık bir buçuk yıl önce faaliyete geçen aşevinde, haftanın 6 günü sıcak yemek, bir günü ise kahvaltı Türk Kızılay personeli tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Türk Kızılay Malatya Şubesince yapılan saha çalışmaları doğrultusunda yemek pişirme imkanı bulunmayan kişiler belirleniyor.

        Aşevinde pişirilen yemekler, sıcaklığını koruyan kutulara yerleştirilerek evlere teslim ediliyor.

        Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası şube olarak sıcak yemek hizmeti sunmaya başladıklarını söyledi.

        Hedeflerinin daha fazla kişiye ulaşmak olduğunu belirten Ergül, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç halinde günlük 120 bin kap yemek çıkarma kapasitemiz var. Afet anında sadece Malatya değil, çevre illere de ulaşabilecek durumdayız. Malatya'da şu anda her gün 40 mahallede bin kişiye ulaşıp yemek dağıtıyoruz. Bunu yılın 365 günü sürdürüyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 3 bine çıkarmak. Bu projeyi Malatya Valiliğinin himayesinde, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütüyoruz. Malatya'da yemek yapma imkanı olmayan çok sayıda insan var, onlara ulaşmak bizim görevimiz. Her gün yeni kişileri tespit ederek ulaştığımız hane sayısını artırıyoruz. Sıcak yemekleri arkadaşlarımız bizzat evlere ulaştırıyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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