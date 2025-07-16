Malatya'da rahatsızlanan kule vinç operatörü kurtarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatın yapımında çalışırken rahatsızlanan kule vinç operatörü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.