Malatya'da rahatsızlanan kule vinç operatörü kurtarıldı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatın yapımında çalışırken rahatsızlanan kule vinç operatörü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatın yapımında çalışırken rahatsızlanan kule vinç operatörü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İkizce Bölgesi'nde bir binanın yapımında çalışan kule vinç operatörü R.D, rahatsızlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 30 metre yükseklikteki vince uzattığı merdivenle indirilen R.D, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
R.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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