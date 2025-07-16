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        Malatya'da rahatsızlanan kule vinç operatörü kurtarıldı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatın yapımında çalışırken rahatsızlanan kule vinç operatörü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:23 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:23
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        Malatya'da rahatsızlanan kule vinç operatörü kurtarıldı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatın yapımında çalışırken rahatsızlanan kule vinç operatörü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İkizce Bölgesi'nde bir binanın yapımında çalışan kule vinç operatörü R.D, rahatsızlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 30 metre yükseklikteki vince uzattığı merdivenle indirilen R.D, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        R.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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