Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 00:23 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        R.G. idaresindeki 33 DEA 44 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi'nde M.D. yönetimindeki 34 ZM 4152 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.D, Y.G, H.K. ile A.G, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        S.K. kontrolündeki 10 ALN 039 plakalı minibüs ile İ.K. yönetimindeki 44 ES 577 plakalı traktör de Erkenek Mahallesi civarında çarpıştı.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu
        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD, PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle" karşıladı
        ABD, PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle" karşıladı
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!

        Benzer Haberler

        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Malatya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Malatya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da halk otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Malatya'da halk otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Malatya'da 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi
        Malatya'da 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi