Malatya'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

S.K. kontrolündeki 10 ALN 039 plakalı minibüs ile İ.K. yönetimindeki 44 ES 577 plakalı traktör de Erkenek Mahallesi civarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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