Malatya'da işçiler arasında çıkan kavgada 16 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan 16 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bir inşaat alanında işçi iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde işçi iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 16 kişi, tedavilerin ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.