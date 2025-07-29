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        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti

        Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 08:40 Güncelleme: 29.07.2025 - 08:40
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        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
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        Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ağırladı.

        Öğrencileri tebrik eden Sungur, öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarı diledi.

        Öğrencilerin ailelerine de teşekkür eden Sungur, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Ziyarette, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban ve aileler de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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