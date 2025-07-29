Doğanşehir Kaymakamı Sungur, LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ağırladı.
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ağırladı.
Öğrencileri tebrik eden Sungur, öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarı diledi.
Öğrencilerin ailelerine de teşekkür eden Sungur, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Ziyarette, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban ve aileler de yer aldı.
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