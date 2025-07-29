Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Atasının taş ustalığı mirasını heykeltıraşlığa dönüştürdü

        OKAN COŞKUN - Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki heykeltıraş Furkan Ekici, taş ustası olan atasının yıllar önce cami ve çeşmelere işlediği motiflerden etkilenerek başladığı sanat yolculuğunda, eserlerini yurt dışına kadar ulaştırmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atasının taş ustalığı mirasını heykeltıraşlığa dönüştürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki heykeltıraş Furkan Ekici, taş ustası olan atasının yıllar önce cami ve çeşmelere işlediği motiflerden etkilenerek başladığı sanat yolculuğunda, eserlerini yurt dışına kadar ulaştırmayı başardı.

        Çocuk yaşta dedesinin yaptığı taş işçiliği eserleriyle tanışan Ekici, ilkokulda başladığı resim merakıyla heykeltıraşlığa yöneldi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünden 2012'de mezun olan Ekici, yaklaşık 20 yıldır taş, ahşap, demir ve seramik gibi birçok malzemeden sanatsal ürünler ortaya koymaya devam ediyor.

        Furkan Ekici, AA muhabirine, ailesinde taşla uğraşan birçok kişinin bulunduğunu ve kendisinin bu mirası sanata dönüştürme yoluna gittiğini söyledi.

        Kendini sürekli geliştirdiğini belirten Ekici, "Biraz genetik diyebiliriz. Dedemin babası eski taş oyma ustalarındandı. Onun yaptığı eserleri çocukken görme fırsatım oldu ve bu alana ilgim iyice arttı. İlkokulda resim derslerinde yeteneğim fark edildi, bu alanı meslek edinmeye karar verdim." dedi.

        Üniversiteden mezun olduktan sonra profesyonel olarak heykeltıraşlığa başladığını ifade eden Ekici, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 20 yıldır bu işin içindeyim. Şu an ahşap ve taş oyma, sıcak demir, heykel, fiber kalıp heykel yapabiliyorum. Projeler, kavşaklar, meydanlar, il dışı ve yurt dışına yaptığım çalışmalar oluyor. İstanbul, Ordu ve birçok kente iş yaptım. Yurt dışında son olarak Hollanda'dan aldığım siparişi yaptım. Gelen taleplere göre zamanlamayı ayarlayıp üretim yapıyorum."

        - "Psikolojik anlamda çok keyif alıyorum"

        Sanatla iç içe yaşamanın kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu anlatan Ekici, yaptığı eserlerin sergilenmesini izlemekten büyük keyif aldığını dile getirdi.

        Heykeltıraşlığın insanlık tarihinde çok eski bir meslek olduğunu hatırlatan Ekici, şunları kaydetti:

        "Psikolojik anlamda çok keyif alıyorum, kendimi iyi hissediyorum. Üretmek bir sanatçı için bir hastalık gibi oluyor. Bir daha dünyaya gelsem aynı işi yapardım. Michelangelo'nun eserlerini çok beğeniyorum. Davut Heykeli'ni, Musa Heykeli'ni çok beğeniyorum. O şekilde çalışmalar yapmayı arzuluyorum. Hedeflerim içerisinde var. Dedemin yaptığı motifleri gördüm, camilerdeki çalışmalarını gördüm. Bu beni çok etkilemişti. Bugün de aynı mesleği yapıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Malatya'nın su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi
        Malatya'nın su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
        TKDK ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden genç çiftçiye plaket
        TKDK ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden genç çiftçiye plaket
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Arapgir mor reyhanı bölge çiftçisine gelir kaynağı oluyor
        Arapgir mor reyhanı bölge çiftçisine gelir kaynağı oluyor
        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü