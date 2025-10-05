Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da freni arızalanan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 09:14 Güncelleme: 05.10.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da freni arızalanan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

        İnönü Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 KS 076 plakalı kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı.

        Kamyon yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre olayda yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

        Benzer Haberler

        Malatya'da Çocuk Filmleri Festivali başladı
        Malatya'da Çocuk Filmleri Festivali başladı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışında...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışında...
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu, dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir (2)
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu, dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir (2)
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin açılışında...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin açılışında...
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu, dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu, dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir
        Malatya'da düğün sonrası silahlı kavga: 4 yaralı
        Malatya'da düğün sonrası silahlı kavga: 4 yaralı