        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeni Malatyaspor, son 5 sezonda profesyonel liglerde en az puan toplayan takım oldu

        OKAN COŞKUN - Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, son 5 sezonda çıktığı 159 maçta 19 puan toplayarak profesyonel liglerde en az puan alan ekip oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:05
        Yeni Malatyaspor, son 5 sezonda profesyonel liglerde en az puan toplayan takım oldu
        OKAN COŞKUN - Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, son 5 sezonda çıktığı 159 maçta 19 puan toplayarak profesyonel liglerde en az puan alan ekip oldu.

        Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor'un düşüşü sürüyor.

        Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen sarı-siyahlı ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı.

        Söz konusu ligi 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçirdi.

        2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle geçen sezon 2. Lig'e düştü.

        Nesine 2. Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 puan toplayabilen Malatya temsilcisi, aldığı 42 puan silme cezasıyla ligin son sırasına demir attı.

        - Son 5 sezonda 19 puan alabildi

        Malatya ekibi, son 5 sezonda mücadele ettiği Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 159 maça çıktı.

        Sarı-siyahlılar, 2020-2021, 2021-2022 sezonunda yer aldığı Süper Lig'de 78 maça çıktı ve 65 puan topladı.

        2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen Malatya temsilcisi, 36 maça çıktı ve sezonu 16 puanla tamamladı.

        Malatya ekibi, 2023-2024 sezonunda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ligden çekildi.

        2024-2025 sezonunda müsabakalara katılan Yeni Malatyaspor, bu sezonu ise aldığı puan silme cezalarıyla -21 puanla tamamladı.

        Bu sezon Nesine 2. Lig'de mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, ilk puanını ise 974 gün sonra ligin 6. haftasında Ankara Demirspor deplasmanında berabere kalarak alabildi.

        TFF 1. Lig'de 29 Ocak 2023'te oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-1 kazanan Malatya ekibi, bu tarihten sonra puan alamamıştı.

        FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 42 puan silme cezası alan Malatya ekibi, -41 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

        - Bu sezon 6 kez puanı silindi

        Malatya temsilcisi, FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 6 kez puan silme cezasına çarptırıldı.

        Bu sezon Nesine 2. Lig'e -6 puanla başlayan Malatya ekibi, devam eden haftalarda 36 puan silme cezası daha aldı.

        Puan silme cezalarıyla ligin son sırasında bulunan Malatya temsilcisi, sezonun ilk yarısındaki 10 maçını kazansa dahi devreyi -11 puanla tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

