        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 19:53 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:53
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABR 531 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Gaffar Karaman'a çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

