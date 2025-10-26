Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABR 531 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Gaffar Karaman'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
