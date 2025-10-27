Habertürk
        Malatya'da Gazze'deki çocuklar için "Gazze İçin Umuda Kulaç At" yüzme yarışması düzenlendi

        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla "Gazze İçin Umuda Kulaç At" yüzme yarışması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:01
        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla "Gazze İçin Umuda Kulaç At" yüzme yarışması düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 ila 13 yaş gruplarından 300'e yakın sporcu, ilçedeki Kapalı Spor Salonu'nda yarıştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür, belediye olarak anlamlı bir yarışma düzenlediklerini ifade etti.

        Yarışmanın bir spor müsabakasından öte aynı zamanda insanlığın sesi olmasını amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Gazze’de yaşanan acılara sessiz kalmayan, duaları ve gönülleriyle oradaki kardeşlerimizin yanında olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylesine anlamlı bir organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile antrenörlerimize, hakemlerimize, sporcularımıza ve ailelerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

