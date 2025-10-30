Hekimhan'da "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in nice yüzyıllarda yaşaması temennisinde bulundu.
Baloda şarkı ve türküler, seslendirildi.
Programa, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
