Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Hekimhan'da "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 17:31 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hekimhan'da "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in nice yüzyıllarda yaşaması temennisinde bulundu.

        Baloda şarkı ve türküler, seslendirildi.

        Programa, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
        Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
        Malatya'da, vinç operatörü 35 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırd...
        Malatya'da, vinç operatörü 35 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırd...
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Yeni Malatyaspor, son iki sezonda oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapat...
        Yeni Malatyaspor, son iki sezonda oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapat...
        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlanıyor
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlanıyor