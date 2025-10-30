Malatya'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, bir kamyonette yaptıkları aramada, 7 düzensiz göçmen ve onları para karşılığı taşıdığı tespit edilen C.G. ile A.G'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G. ile A.G çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Göçmenler ise sınır dışı edildi.
