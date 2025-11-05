Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, kitap fuarının onur konuğu oldu

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın onur konuğu oldu.

        Giriş: 05.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:58
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, kitap fuarının onur konuğu oldu
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın onur konuğu oldu.

        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor.

        Fuara özel olarak davet edilen Emine Genç, protokol üyeleriyle birlikte alanı gezdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuar alanında yaptığı konuşmada, ilerlemiş yaşına rağmen okuma yazma öğrenen 88 yaşındaki Emine Genç'i onur konuğu olarak davet ettiklerini söyledi.

        Genç'in herkese örnek olacağını belirten Er, "Azmin, kararlılığın ne olduğunu bilsinler. Teyzem gurur kaynağı. Topluma örnek olacak, okuma yazma öğreten hocamı da tebrik ediyorum. Azmin, kararlılığın önünde hiçbir şeyin durmayacağını görmek lazım." diye konuştu.

        Emine Genç ise eşinin okuma yazma öğrenemeyeceğini söylemesi üzerine inat ettiğini belirterek, "Sürgü İlkokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Atamer'den okuma yazmayı öğrendim. Bana sabırla ilgi gösterdi, biz okumaya devam ettik, bana destek oldu. Kur'an-ı 60 yaşında, okuma yazmayı da 88 yaşında öğrendim. Okumaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı

        Zeynep Atamer de "Okuma yazmada rehberlik ettiğim için ben de çok mutluyum. Bir harf bizim için bir ay sürdü diyebiliriz. Neredeyse bir buçuk yılda öğrendi. Zor oldu, uzun oldu ama vazgeçmedi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

