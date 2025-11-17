Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'daki trambüslere "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

        Malatya'da toplu ulaşım sağlayan trambüslere "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:10 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:10
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte toplu ulaşımı sağlayan trambüslerin durak, binalar ve açık alanlarında yapılan incelemede "Erişilebilirlik Belgesi"nin şartlarını karşıladığı belirlendi.

        Bu kapsamda Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından imzalanan belge, MOTAŞ yetkililerine teslim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Kayış, trambüslerin emniyet kemeri, sesli anons sistemi ve engelli butonları gibi kriterleri karşılayarak belgeli almaya hak kazandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

