        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:29
        Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların ayrıntılı bilirkişi raporunda belirtildiği üzere kanuna, yönetmeliğe ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdiği eylemlerinin sonuçlarını öngördüklerini belirterek sanıkların ayrı ayrı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını talep etti.

        Taraf avukatları mütalaaya karşı savunma için ek süre istedi.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Kasım Cuma gününe erteledi.

        Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

