Malatya'nın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

Emekli öğretmen Nazmi Değirmenci ise öğretmenliğin incelik isteyen bir sanat olduğunu ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, kültür ve medeniyetin temeli eğitimin mimarının öğretmenler olduğunu söyledi.

İnce ve beraberindekiler, Kaymakam Şeref Gülyer'i makamında ziyaret etti.

Bulut ve beraberindekiler, törenin ardından Kaymakam İsmail Hakkı Batı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli ve öğretmenler, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü'yü makamında ziyaret etti.

Malatya'nın Hekimhan, Kale ve Darende ilçelerinde Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.