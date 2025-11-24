Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da İHH arama kurtarma ekibinden iple iniş eğitimi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi arama kurtarma ekipleri, olası doğal afetlere ve zorlu arazi koşullarına müdahale yeteneklerini geliştirmek amacıyla iple iniş eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da İHH arama kurtarma ekibinden iple iniş eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi arama kurtarma ekipleri, olası doğal afetlere ve zorlu arazi koşullarına müdahale yeteneklerini geliştirmek amacıyla iple iniş eğitimi düzenledi.

        Bölgenin coğrafi yapısına uyum sağlamak ve personelin teknik yetkinliğini artırmak amacıyla Beydağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen eğitime 17 arama kurtarma personeli katıldı.

        İHH Malatya Arama Kurtarma ekip lideri Yahya Karataş, AA muhabirine, 68 kişilik ekiplerinin hazırlık seviyesini sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını söyledi.

        Karataş, şunları kaydetti:

        "Belli periyotlarla arama kurtarmaya yönelik eğitimler düzenliyoruz. Kentsel arama kurtarma ve doğada arama kurtarma eğitimlerimizi yaptık. Temel kampçılık, ipler, düğümler gibi alanlarda da eğitimlerimizi tamamladık."

        Karataş, son eğitimde iple iniş teknikleriyle temel ip ve düğüm kullanımına odaklandıklarını ve programın başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

        Karataş, İHH arama kurtarma ekibi olarak deprem, yangın, sel ve suda kayıplar gibi geniş bir yelpazedeki afetlere müdahale edebilmek olduğunu belirterek, eğitimlerini sık sık güncelleyip uygulamaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!

        Benzer Haberler

        Malatya'da Öğretmenler Günü Kutlanıyor
        Malatya'da Öğretmenler Günü Kutlanıyor
        Denizi olmayan Malatya'da balık ihracatı
        Denizi olmayan Malatya'da balık ihracatı
        Başkan Er'den birlik beraberlik mesajı
        Başkan Er'den birlik beraberlik mesajı
        Battalgazi'de hizmetler ilçenin dört bir yanında devam ediyor
        Battalgazi'de hizmetler ilçenin dört bir yanında devam ediyor
        Başkan Geçit: "Yeşilyurt'un her köşesi için özveriyle çalışıyoruz"
        Başkan Geçit: "Yeşilyurt'un her köşesi için özveriyle çalışıyoruz"
        Malatya'da yerli ve milli silah sistemleri sergilendi
        Malatya'da yerli ve milli silah sistemleri sergilendi