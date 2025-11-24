Malatya'da İHH arama kurtarma ekibinden iple iniş eğitimi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi arama kurtarma ekipleri, olası doğal afetlere ve zorlu arazi koşullarına müdahale yeteneklerini geliştirmek amacıyla iple iniş eğitimi düzenledi.

Bölgenin coğrafi yapısına uyum sağlamak ve personelin teknik yetkinliğini artırmak amacıyla Beydağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen eğitime 17 arama kurtarma personeli katıldı.

İHH Malatya Arama Kurtarma ekip lideri Yahya Karataş, AA muhabirine, 68 kişilik ekiplerinin hazırlık seviyesini sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Karataş, şunları kaydetti:

"Belli periyotlarla arama kurtarmaya yönelik eğitimler düzenliyoruz. Kentsel arama kurtarma ve doğada arama kurtarma eğitimlerimizi yaptık. Temel kampçılık, ipler, düğümler gibi alanlarda da eğitimlerimizi tamamladık."

Karataş, son eğitimde iple iniş teknikleriyle temel ip ve düğüm kullanımına odaklandıklarını ve programın başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

Karataş, İHH arama kurtarma ekibi olarak deprem, yangın, sel ve suda kayıplar gibi geniş bir yelpazedeki afetlere müdahale edebilmek olduğunu belirterek, eğitimlerini sık sık güncelleyip uygulamaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.