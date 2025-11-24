Arguvan'da doğalgaz çalışmaları başladı

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, artık ilçe halkının konforlu ısınmaya kavuştuğunu belirterek, "İlk etapta Tepebağ Mahalle'mizde doğalgaz kullanımına geçilecek. 2026 yılındaysa merkez mahallelerimize doğalgaz verilecek. AKSA Bölge Müdürü Güngör Ateş başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Doğalgaz dağıtım şirketi tarafından doğalgaz boşaltım tesisi için ilk kazma vuruldu.

