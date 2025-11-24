Habertürk
        Arguvan'da doğalgaz çalışmaları başladı

        Arguvan'da doğalgaz çalışmaları başladı

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

        24.11.2025
        Arguvan'da doğalgaz çalışmaları başladı
        Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

        Doğalgaz dağıtım şirketi tarafından doğalgaz boşaltım tesisi için ilk kazma vuruldu.

        7 kilometre altyapı hattı imalatı ve tesisin tamamlanmasıyla birlikte öncelikle Tepebağ Mahallesi'nde yaklaşık 100 konut doğalgaz kullanımına başlayacak.

        2025 yılı sona ermeden de Arguvan'a ilk gaz verilmiş olacak.

        Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, artık ilçe halkının konforlu ısınmaya kavuştuğunu belirterek, "İlk etapta Tepebağ Mahalle'mizde doğalgaz kullanımına geçilecek. 2026 yılındaysa merkez mahallelerimize doğalgaz verilecek. AKSA Bölge Müdürü Güngör Ateş başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

        Törene İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Arif Köse, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

