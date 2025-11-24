Malatya'da teneffüste kalp krizi geçiren öğrenci yaşamını yitirdi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sude Demirci'nin tenefüste kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Sude kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.