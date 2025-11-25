Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da hamile eşini öldüren koca ile 4 sanık hakim karşısında

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hamile eşi Beste Kızılay'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alican Kızılay ile 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:54 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:54
        Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Alican Kızılay, tutuksuz sanıklar D.K, N.K, suça sürüklenen çocuklar A.K. ile F.K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Alican Kızılay, doğum yapmasına 10 gün kalan eşiyle balkonda oturduklarını, temizliğini yaptığı silahının ateş alması sonucu fişeğin isabet ettiği eşinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

        Tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tanık S.Y'yi dinleyen mahkeme heyeti, Alican Kızılay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Ocak 2026'ya erteledi.

        Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

        Özhan, "Benim kızım 22 yaşında doğum yapmasına 10 gün kala 11 Nisan'da ateşli silahla öldürüldü. Başka anne, babalar ağlamasın. Lütfen çağrımıza kulak versinler. Yakınınızda, oğlunuzda, komşunuzda, akrabanızda ruhsatsız silah varsa lütfen ihbar edin. Bu ileride kurtaracağınız bir canın ihbarı olacak." diye konuştu.

        Anne Gülay Özhan ise "Kızımın hakkının aranmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum." dedi.

        Beste Kızılay'ın kız kardeşi Buse Özhan da "Sonuna kadar bu davanın peşinde olacağız. Kimsenin ahı kimsede kalmasın, adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

        - Dava süreci

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, 11 Nisan'da karısı Beste Kızılay'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla Alican Kızılay tutuklanmış, sanık hakkında "eşi kasten öldürme" ve çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından ise 4 tutuksuz sanık hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

