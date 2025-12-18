Malatya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Y.B.S. idaresindeki 06 V 1273 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde D.K. yönetimindeki 27 AEL 267 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.B.S, M.S.Ç. ile N.E.K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
