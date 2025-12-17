Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 20:39 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin üzerleri ile iş yerleri ve bir araçta yapılan aramalarda, 3 bin 644 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Başkan Taşkın, AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları toplantısına katıl...
        Başkan Taşkın, AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları toplantısına katıl...
        Malatya'da CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti
        Malatya'da CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti
        Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişk...
        Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişk...
        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse: "17-25 Aralık, milli iradeye...
        Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse: "17-25 Aralık, milli iradeye...