Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin üzerleri ile iş yerleri ve bir araçta yapılan aramalarda, 3 bin 644 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

