Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü
Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.
Duruşma, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle 21 Ocak 2026'ya ertelendi.
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Ergün Apartmanı'nda 27 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar B.A, B.Ö, B.B, H.A, İ.G, M.G, Y,E, D.Ö, B.S. ve A.Ö. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
