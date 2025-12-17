Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

        Duruşma, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle 21 Ocak 2026'ya ertelendi.

        Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Ergün Apartmanı'nda 27 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar B.A, B.Ö, B.B, H.A, İ.G, M.G, Y,E, D.Ö, B.S. ve A.Ö. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse: "17-25 Aralık, milli iradeye...
        Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse: "17-25 Aralık, milli iradeye...
        Tecde, Şeyhbayram ve Karakavak'a modern ulaşım hamlesi
        Tecde, Şeyhbayram ve Karakavak'a modern ulaşım hamlesi
        Hafif ticari araç, sürüye çarptı; sürücü yaralı, 12 koyun öldü
        Hafif ticari araç, sürüye çarptı; sürücü yaralı, 12 koyun öldü
        Malatya'da çiftçiler alternatif ürünlerle zararlarını telefi ediyor Malatya...
        Malatya'da çiftçiler alternatif ürünlerle zararlarını telefi ediyor Malatya...