        Malatya Haberleri

        Doğanşehir Belediyesi'nde 14 yeni araç hizmete alındı

        Doğanşehir Belediyesi'nde 14 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 08:47 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:50
        Doğanşehir Belediyesi'nde 14 yeni araç hizmete alındı
        Doğanşehir Belediyesi'nde 14 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha hızlı hizmet götürmek için alınan 14 yeni aracın hizmete alınması için belediye binası önünde tören düzenlendi.

        Yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Belediye başkanı Mehmet Bayram, yapılan hizmetlerin ihtiyaca göre planlandığını belirtti.

        Araçların hayırlı olmasını dileyen Bayram, hizmet kalitesini daha da yukarıya çıkarmak istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

