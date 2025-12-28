Malatya'da yılbaşı öncesi denetim yapıldı
Malatya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında 25-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim gerçekleştirildi.
Alkol satışı yapan 109 işletmeyi denetleyen ekipler, 114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği belirtildi.
