        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da yılbaşı öncesi denetim yapıldı

        Malatya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:03
        Malatya'da yılbaşı öncesi denetim yapıldı
        Malatya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında 25-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

        Alkol satışı yapan 109 işletmeyi denetleyen ekipler, 114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

