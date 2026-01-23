Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.


        Malatya'nın Hekimhan ilçe merkezi ile Sivas'ın Kangal ilçesi arasındaki 1750 rakımlı Aptalboğan Geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapanan Malatya-Sivas kara yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Battalgazi'de kar seferberliği
        Battalgazi'de kar seferberliği
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 8 gözaltı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 8 gözaltı
        Malatya kırsalında kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
        Malatya kırsalında kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan 407 kişi okullarda ve öğretmenevinde...
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan 407 kişi okullarda ve öğretmenevinde...
        Malatya'da kardan yollar kapanınca, yolcular geceyi tesislerde geçirdi
        Malatya'da kardan yollar kapanınca, yolcular geceyi tesislerde geçirdi