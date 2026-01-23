Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban tavşanı okul bahçesinde görüntülendi

        Malatya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yabani tavşan, Darende ilçe merkezindeki bir okulun bahçesinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:31
        Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

        İlçede doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yabani tavşan, okul bahçesinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Tavşanı fark eden çevredeki vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Bir süre okul bahçesinde yiyecek arayan tavşan, insanların kendisine yaklaştığını fark etmesi üzerine hızla kaçarak gözden kayboldu.

