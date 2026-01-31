Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:23
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adrese yapılan operasyonda 800 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirilirken olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

