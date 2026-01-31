Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda 800 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirilirken olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
